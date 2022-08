Individuati cinque dei protagonisti della rissa di ferragosto ad Acciaroli

di Monica De Santis

Individuati e denunciati i responsabili della rissa che ha avuto luogo a ferragosto ad Acciaroli di Pollica presso un noto stabilimento balneare. A farlo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, in collaborazione con il Reparto Operativo – Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno e con la Stazione di Sant’Anastasia. Si tratta di 5 giovani provenienti dal napoletano, i quali, per futili motivi, hanno iniziato a spintonarsi sulla terrazza della struttura dove erano presenti tantissimi avventori che si stavano intrattenendo, come di consuetudine, per festeggiare il ferragosto. Poi il tutto prosegue e degenera in rissa sulla spiaggia mentre molti clienti, spaventati, si allontanano dal locale nel parapiglia generale. Tranne qualcuno che con il cellulare riesce a riprendere la scena, postandola poi sui social e rendendo la rissa virale. Pochi minuti, questo il tempo che è duraa la scazzottata e poi tutti si sono dileguati. La notizia, compresi i video che ritraggono la vicenda, come detto fa il giro dei social e diviene virale mentre i militari, subito intervenuti con numerose pattuglie sul posto, lavorano incessantemente fino a giungere all’individuazione dei 5 giovani per i quali è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Ma non si esclude che nelle prossime ore altri giovani possano essere denunciati. Infatti i video girati da alcuni clienti sono ancora al vaglio degli inquirenti.

