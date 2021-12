Incontro tra Marzullo e le scuole di danza, si alle audizione per il ballo

di Monica De Santis

Si è svolto ieri mattina alle ore 11 l’incontro, presso il teatro Giuseppe Verdi di Salerno, tra il direttore Antonio Marzullo, ed una rappresentanza delle 106 tra ballerine, insegnanti e coreografe delle scuole di danza salernitane che lo scorso 24 settembre inviarono una lettera al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, allo stesso maestro Antonio Marzullo e al direttore artistico Daniel Oren. L’incontro è arrivato dopo che i 106 firmatari non ricevendo risposta dopo l’invio della lettera, avevano scritto nuovamente, ma questa volta passando attraverso gli organi d’informazione, con un messaggio whatsapp inviato mentre era in corso la conferenza stampa de “La Traviata”, pronta la risposta del sindaco e di Marzullo, che in tempi brevissimi hanno convocato un incontro tra le parti. Incontro al quale, come abbiamo detto ha partecipato il maestro Marzullo ed una rappresentanza delle scuole di danza… “E’ stato un incontro cordiale e amichevole – hanno fatto sapere subito dopo i partecipanti – Come prima cosa abbiamo consegnato nuovamente la famosa lettera al maestro Antonio Marzullo così da spiegargli meglio le motivazioni che ci hanno spinto a richiedere questo incontro. Marzullo ha ribadito la disponibilità sua ed anche del direttore artistico Daniel Oren a tenere le audizioni per il ballo previsto nelle prossime produzioni in cartellone presso il Massimo cittadino. Nei prossimi mesi, già a gennaio, sarà comunicata la data di questa audizione. Sì coglie l’occasione per ricordare che nella comunicazione del 24 settembre non si è mai fatto riferimento ad alcun corpo di ballo del Verdi, dal momento che è evidente e chiaro ad ognuno dei firmatari che un progetto di tale portata dovrebbe avere presupposti ben diversi. Riguardo a quanto affermato in alcuni articoli pubblicati negli ultimi giorni dalla stampa salernitana, si ribadisce che non si è mai persa l’occasione di essere presenti a teatro e di promuovere la fruizione dell’arte nelle nostre scuole. – scrivono ancora – Al momento possiamo ritenerci soddisfatte di questo incontro, come prevedibile il maestro Marzullo ha compreso le nostre richieste e ha trovato la soluzione che tutti ci aspettavamo. Ovviamente attendiamo di conoscere la data delle prime audizioni ed anche di sapere il nome del coreografo che terrà queste audizioni”. Nome del coreografo che sarà scelto dal direttore artistico della stagione lirica del Massimo Cittadino, Daniel Oren. Dunque per il momento le audizioni saranno svolte in base agli spettacoli inseriti nella stagione lirica già in corso. Non è escluso invece che per la stagione estiva, oppure per quella invernale del prossimo anno si possa prevedere un’unica audizione con la scelta dei ballerini che faranno parte del cast delle opere liriche che saranno programmate e che prevedono un balletto.

