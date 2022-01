Incontro di Catechesi Biblica alla Parrocchia Gesù Risorto

di Monica De Santis

Presso la Parrocchia Gesù Risorto al Paro Arbostella di Salerno da venerdì 14 gennaio, riprenderanno gli appuntamenti con la Catechesi, curati dal parroco don Giuseppe Landi congiuntamente al Gruppo Liturgico e quello di Fede e Cultura. Dunque appuntamento a venerdì 14 gennaio quando la comunità parrocchiale continuerà il percorso di Catechesi Biblica con il professor don Antonio Landi (docente di Nuovo Testamento presso la pontificia Università Urbaniana di Roma). Il tema che sarà affrontato in questo appuntamento sarà “Dall’alto o di nuovo? Rinascere a vita nuova per credere”. Si tratta di un momento di approfondimento su quanto riportato dal Vangelo di Giovanni circa l’incontro tra Gesù e Nicodemo, da cui il tema conduttore di tutta la catechesi: “Un incontro che ti cambia la vita”. Giovanni 3.1-21 “Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?»Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo…”. Da questo brano del Vangelo si snoderà tutto l’incontro di catechesi nel quale si cercherà di capire Chi rappresenta Nicodemo e Chi era Nicodemo. Ma anche l’iniziativa coraggiosa di Nicodemo per incontrare quel Gesù non amato da chi ha il potere nelle mani. E poi il fascino che Gesù riesce ad avere proprio su Nicodemo, fino a capire e comprendere se veramente che la parola e l’amore di Gesù bastano per dare pienezza alla nostra vita.

