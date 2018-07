Incidenti stradali: due morti e tre feriti ad Atena Lucana

Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto – per cause in fase di accertamento – sulla “Fondovalle dell’Agri”, nei pressi di Atena Lucana (Salerno), al confine con la Basilicata. Lo ha reso noto l’Anas specificando che nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture e una moto e che “e’ provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – il tratto della strada statale 598 compreso tra il km 0,000 ed il km 5,800. La circolazione e’ deviata lungo la strada statale 95 di ‘Brienza”‘.

