Incidente sulla statale due persone ferite

Sono ancora ricoverati con lesioni al cranio e fratture le due persone rimaste ferite lunedì notte nell’incidente avvenuto tra Positano e Praiano. Lo scontro, l’ennesimo su un tratto di strada molto trafficato e pericoloso, è avvenuto mentre ci si preparava ai fuochi d’artificio per la Madonna Assunta a Ferragosto a Positano. Dalle prime ricostruzioni l’incidente sarebbe avvenuto a Laurito al confine con Praiano, ma la dinamica dello scontro non è ancora del tutto chiara. I due sullo scooter, alla fine hanno avuto la peggio e sono stati soccorsi da due ambulanze giunte sul posto, e sono stati trasportati all’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello dal 118, dove sono state riscontrate ad entrambi frattura al femore, lesioni al cranio e facciali. Ad uno dei due, inoltre, anche una contusione toracica. I due sono stati poi trasferiti e ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove nella giornata di ieri sono stati sottoposti ad altri accertamenti. Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno cercando di appurare l’esatta dinamica dell’incidente che ha visto coinvolto lo scooter che è andato completamente distrutto ed un’autovettura di colore bianco. Il conducente della macchina invece non ha riportato nessuna ferita solo tanta paura.

