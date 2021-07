Incidente sul lavoro, operaio cade dal cestello e finisce sugli scogli

Ancora un incidente sul lavoro. Questa mattina, in via Torricella, fra Minori e Maiori, un operaio dell’Anas è finito sugli scogli, dopo un volo dal cestello della gru. Sul posto intervenuti elicotteri e carabinieri di Amalfi . Il camion ha perso il controllo e gli operai sono sbalzati sulle rocce. Sarebbero due i feriti nell’incidente sul lavoro a Minori. Molto complicato per i soccorritori trasferirlo in ambulanza l’operaio che era nel cestello, che e’ rimasto riverso a terra sulla scogliera e per il quale era stato richiesto l’intervento di un elicottero per il soccorso dall’alto mediante verricello. Un ferito e’ stato trasferito all’ospedale Castiglione di Ravello, l’altro al San Giovanni e Ruggi di Dio di Salerno. Stando alle prime valutazioni degli investigatori, la gru, che e’ di una ditta di ponteggi siciliana, non sarebbe stato ben ancorato all’asfalto. L’operaio ricoverato al Castiglione di Ravello ha solo qualche contusione ed e’ sotto choc ma ha riferito alcuni elementi utili agli investigatori per chiarire la dinamica. L’altro operaio, di circa 40 anni, alle 15.10 e’ stato imbracato e portato a bordo dell’elicottero da personale specializzato mediante verricello, per essere trasferito al Ruggi d’Aragona di Salerno. Ha un politrauma e le sue condizioni sono giudicate gravi. Si e’ reso necessario chiudere temporaneamente al traffico la statale al chilometro 34,200 per consentire le delicate operazioni di rimozione del mezzo che e’ rimasto in equilibrio precario. La raccomandazione e’ di non convergere verso la zona interessata al fine di non intralciare l’intervento che resta delicato.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia