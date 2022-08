Incidente mortale, perde la vita il 26enne Vincenzo Esposito

Nuova vittima della strada. Una tragedia che si è consumata intorno alle 5.45 di oggi, mercoledì 3 agosto, in via Ostaglio, all’altezza del distributore di benzina, a Fuorni, nel comune di Salerno. Un ragazzo di 26 anni, Vincenzo Esposito residente a San Cipriano Picentino, ha perso la vita in un incidente stradale. Il ragazzo si trova a in sella alla sua moto: a bordo della sua moto: l’impatto è stato violentissimo e per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia ed i medici della Croce Bianca. Inutili purtroppo i tentativi di strappare il 26enne al tragico destino. La strada per Giffoni Valle Piana è stata chiusa per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

