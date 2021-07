Incidente lungo corso Garibaldi, un ferito

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente verificatosi ieri sera, poco prima della mezzanotte, lungo corso Garibaldi, altezza poste centrali. Stando a quanto emerge, una smart scendeva da via Dei Principati per immettersi sul corso mentre l’Audi stava percorrendo via Roma quando si è verificato l’incidente. Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanze: l’autista della Smart si sarebbe ferito ad una gamba e sarebbe stato trasportato al Ruggi dal Psaut con medico a bordo mentre l’altro uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, a bordo di una ambulanza dell’Humanitas. La responsabilità dell’incidente sarebbe riconducibile all’assenza dei semafori. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Disagi anche alla circolazione: gli autobus di ritorno dal Giffoni film festival hanno dovuto lasciare i ragazzi a bordo poco prima dell’incidente per far proseguire loro a piedi.

