Inchiesta Scabec: Iannone (Fdi), da De Luca gestione opaca

“L’ indagine sulla Scabec dimostra ancora una volta che nella Campania di De Luca tutto e’ opaco”. E’ quanto afferma il senatore di “Fratelli d’ Italia” Antonio Iannone, commissario regionale del partito. “Abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura -. aggiunge Iannone – e restiamo autentici garantisti ma sul giudizio politico di una cultura piegata al clientelismo, gestita come se fosse un fatto privato pur utilizzando risorse pubbliche, utile soltanto alla propaganda del capo non c’e’ bisogno di attendere”. ” E’ questo il male che impedisce una piena valorizzazione degli straordinari patrimoni di cui disponiamo e delle idee nuove di talenti che saprebbero come meglio farlo”. “La cultura o e’ liberta’ o non e’ ma questo postulato e’ sconosciuto a chi per mentalita’ e’ incapace di pensare all’interesse generale – conclude il senatore di Fdi – . cosi’ da anni si dissipano risorse pubbliche per foraggiare solo amici con lauti incarichi pur al cospetto di inesistenti risultati.” (ANSA). COM-DM 24-MAR-22 13:46 NNNN

