Incendio in località Collata, le fiamme minacciano le case di Cetara

Paura in Costiera Amalfitana per un incendio che ha rischiato di coinvolgere diverse abitazioni di Cetara. Paura per un incendio che ancora una volta è tornato a bruciare il verde in costiera. L’incendio boschivo è divampato intorno a mezzogiorno sulle colline al confine del comune di Maiori con quello di Cetara. In località Collata, le fiamme alimentate dal vento teso hanno divorato la vegetazione di macchia mediterranea a un centinaio di metri d’altezza dalla strada statale 163. Sul posto sono stati impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori, personale antincendio boschivo della Provincia di Salerno, i volontari del nucleo di Protezione Civile comunale di Cerata per le complesse operazioni di spegnimento terrestro. In volo un elicottero L7 mentre da Roma è arrivato anche un Canadair. Anche il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, si è recato immediatamente sul posto e ha atteso l’arrivo del direttore delle operazioni di spegnimento, Nicola Vernieri. “Ho avvisato il direttore generale della Protezione Italo Giulivo rappresentando il livello di pericolosità della situazione. Le case sono a circa 100 metri in linea d’aria dal fronte del fuoco e il vento sembrava aumentare d’intensità. Abbiamo aspettato l’arrivo dei mezzi aerei. Abbiamo aspettato e ci siamo coordinati per capire se si dovevano evacuare le famiglie della zona. Fortunatamente il pericolo è rientrato ma la tensione e la paura è stata davvero tanta”, ha concluso il sindaco.

