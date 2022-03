Incendio in azienda nel Salernitano, vigili fuoco al lavoro

Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un capannone che ospita un’azienda della zona industriale di Eboli, nel Salernitano, non lontano dal territorio comunale di Battipaglia. Al momento, sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Il sindaco di Eboli, Mario Conte, sui social, invita “la popolazione a tenere finestre ed infissi chiusi, a causa dell’emissioni di fumi provenienti dall’incendio e utilizzare la massima prudenza”. Invito ribadito anche dal sindaco di Battipaglia Cecilia Francese che, su Facebook, scrive che “in via precauzionale invito i cittadini a tenere finestre e infissi chiusi a causa dei fumi provenienti dal rogo”, stessa cosa ha fatto il sindaco di Eboli Mario Conte

