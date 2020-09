Incendi in costiera, Tommasetti, propone una lotta senza quartiere

«Come ormai ogni estate la Costiera Amalfitana è martoriata dagli incendi. Nei giorni scorsi un vasto rogo ha devastato tra l’altro uno degli itinerari più belli della provincia come il Sentiero degli Dei. Proponiamo una lotta senza quartiere agli incivili e una programmazione di interventi a tutela delle mete più ambite dai turisti». Lo afferma Aurelio Tommasetti, capolista della Lega in provincia di Salerno per le prossime elezioni regionali in Campania. «Quanto accaduto nei giorni scorsi non passi sotto silenzio – aggiunge Tommasetti – Non possiamo più tollerare chi fa del male al nostro territorio, ma altrettanto colpevoli sono le dimenticanze della gestione politica degli ultimi anni. Oltretutto la distruzione di ettari di vegetazione in prossimità del costone roccioso rappresenta un problema serio per il rischio frane sulla Statale. Non vogliamo si ripeta il caos dello scorso inverno, quando alcune delle zone più visitate della provincia rimasero letteralmente isolate. Salvaguardare la natura è il primo passo per il rilancio del turismo».

