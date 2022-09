Incarico per il dottor Vicidomini

di Anna Villani

È notoria la carenza tra Angri e sant’Egidio del Monte Albino dei medici di medicina generale. Presso la asl viene risposto che i pochi medici disponibili sono già pieni di assistiti e che non c’è possibilità di scelta. Un fatto che ha creato non pochi malumori in questi mesi. Ma, ora, arriva una buona notizia. Massimo Vicidomini è il nuovo Medico di Medicina Generale in servizio a Sant’Egidio del Monte Albino. Lo ha disposto l’Asl Salerno, assegnando al dottor Vicidomini l’obbligo di studio nel Comune. “Faccio gli auguri di buon lavoro al nostro caro concittadino Massimo Vicidomini – ha commentato il sindaco di Sant’Egidio Antonio La Mura – esprimendo la mia soddisfazione e la mia gioia per l’incarico che ha ricevuto. Conosco personalmente le grandi qualità umane e le grandi doti professionali di Massimo, con il quale ho condiviso in passato anche un importante percorso di impegno politico. Sono certo che saprà ancora di più rafforzare con i cittadini di Sant’Egidio il rapporto di fiducia e di stima già costruito in tutti questi anni di impegno professionale”.

