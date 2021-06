Inaugurazione Club Lions “Pierluigi Schiavone”

Una nuova realtà entra a far parte della grande famiglia Lionistica che inizia il proprio cammino all’interno dell’ associazione Pontecagnano Faiano Salute e Solidarietà “Pierluigi Schiavone”, satellite del Club Salerno Arechi, guidata dal Presidente Roberto Schiavone di Favignana L’altrai sera, nell’ameno scenario del ristorante Popilia di Giffoni Sei Casali, il battesimo alla presenza di tutti i soci. Tra di essi, l’ambasciatore della Repubblica di Liberia, Andrew W. Kronyanh, il console liberiano, A. Haruna-Rashid Kromah, e il consigliere dell’Ambasciata liberiana, Theresa Peters. Una cerimonia sobria, ma non priva di emozioni. Un momento importante sottolineato anche dal presidente del Club, Roberto Schiavone, che segna l’inizio di un percorso all’insegna del fare e che dimostra la dedizione nei confronti del territorio di un gruppo di persone che vogliono mettersi a disposizione della comunità, puntando sul lavoro di squadra. “Questo è soltanto il principio di un lungo percorso – ha dichiarato il presidente Schiavone – che pone le sue basi sul ‘fare’. Abbiamo tanti progetti in cantiere che con costanza e dedizione seguiremo, così come con solerzia e impegno crescerà il nostro Club”.

