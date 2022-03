Inaugurati i lavori Pip in località Casarzano

di Monica De Santis

Hanno avuto inizio ieri i lavori necessari al completamento delle aree per l’insediamento produttivo del P.I.P. Località Casarzano, che si compone di 43 lotti (alcuni dei quali già insediati) e si estende per complessivi 467 mila mq. A dare il via ai lavori una cerimonia d’inaugurazione alla quale ha presenziato anche il sindaco Manlio Torquato. E proprio a margine dell’inaugurazione dei lavori di infrastrutturazione per l’area PIP il sindaco ha anticipato che proporrà di intitolare l’area industriale in questione a Francesco Cuomo (don Ciccio Cuomo) decano degli industriali nocerini scomparso pochi giorni fa, e la cui attività industriale tutt’ora opera, con i figli, in località Casarzano. I lavori cominceranno dall’area sita alle spalle del Cimitero Comunale con la realizzazione della viabilità interna e del parcheggio. Successivamente si procederà con la realizzazione della viabilità di collegamento alla strada provinciale SR266a. L’esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta L.G.P. Costruzioni S.r.l. da Napoli, per un importo contrattuale di € 1.701.934,28 e dovranno concludersi entro 219 giorni dalla data di consegna definitiva. Nei successivi 90 giorni dovrà avere luogo il relativo collaudo e la conseguente messa in esercizio. La direzione dei lavori è a cura dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Ente.In particolare, si tratta di lavori di realizzazione di strade e parcheggi, nonché della necessaria infrastruttura tecnologica. I lavori saranno realizzati grazie alla disponibilità della somma di circa 2 milioni di euro anticipati dall’ente mediante contrazione di mutuo Cassa Depositi e Prestiti. La spesa complessiva dell’intero intervento di realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi Casarzano, lavori ed espropri, ammontano a complessivi euro 3.595.000 e sono posti a carico degli assegnatari dei lotti. Alle opere infrastrutturali già esistenti, sono state aggiunti ulteriori interventi: La realizzazione di alcuni tratti viari per consentire l’accesso ai diversi lotti dell’area industriale. Per tutti i tratti sono previste zanelle su ambo i lati della carreggiata e marciapiedi su un solo lato. Sono, inoltre, previste delle rotatorie e degli spartitraffico che consentiranno una maggiore fruibilità del traffico, rampe per diversamente abili e muretti di delimitazione, oltre che opere di contenimento ove il dislivello del terreno lo impone. La realizzazione di impianti a rete: rete fognaria, idrica e antincendio, pubblica illuminazione, elettrica e telefonica, distribuzione gas. Sistemazione delle aree a verde e impianto di irrigazione delle stesse. Realizzazione di un ampio parcheggio. La viabilità principale esistente, interna al comparto, è costituita da un asse viario principale (via Buscetto – via Buoninconti) che si diparte dalla 1° Traversa Borsellino a Sud e si collega a Nord con via Petrarca, già SR. 266. La viabilità di progetto è distinta in n° 5 tronchi di collegamento e di penetrazione a servizio dei lotti e delle aree attrezzate che si dipartono tutti dalla via Francesco Petrarca. In merito alla sicurezza stradale si prevedono restringimenti “ad hoc” della carreggiata su via Petrarca onde evitare velocità eccessive, e la apposizione di “occhi di gatto” in corrispondenza degli attraversamenti pedonali per la massima visibilità. Particolare attenzione sarà posta alla gestione delle acque pluviali, per le quali è indispensabile la permeabilizzazione dei marciapiedi e dei parcheggi per i veicoli leggeri. I materiali utilizzati saranno: cementi drenanti, rivestimenti tipo ghiaia, selciati in calcestruzzo o cemento con i giunti permeabili, selciati in pietre porose, selciati verdi o con cemento alveolare o in plastica, cippato di legno.

