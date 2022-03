In tantissimi in piazza per pregare la Madonna di Costantinopoli

di Monica De Santis

Ore 20, piazza Sant’Agostino, nel cuore di Salerno, tante, tantissime persone, sedute composte e tante rimaste silenziosamente in piedi, ognuna con una piccola candela accesa in mano. Al centro del palco il quadro della Madonna di Costantinopoli, di lato Monsignor Andrea Bellandi. Lateralmente ai piedi del palco un coro intona canti religiosi. Inozia con l’accensione dell’incenso il Rosario per la Pace, voluto espressamente dall’arcivescovo della Diocesi di Salerno, Campagna e Acerno, che ha visto la presenza del sindaco Vincenzo Napoli e del sindaco Morra, in rappresentanza del Presidente della Provincia Strianese. Presente anche Padre Ivan, della comunità cattolica – ortodossa – ucraina, che ha partecipato con alcuni sui fedeli alla funzione. Una cerimonia di preghiera semplice, per un invito alla Madonna di Costantinopoli, affinchè la pace torni a regnare in tutto il mondo e che possa proteggere la popolazione Ucraina, provata dagli attacchi della Russia.

