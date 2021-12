In tanti per il centesimo compleanno dello storico Bar Santa Lucia

di Monica De Santis

Un lunedì di festa al Bar Santa Lucia di via Roma. Un lunedì di festa per i 100 anni dello storico bar, che da 18 anni è gestito dalla famiglia di Umberto Russo. In prima fila a festeggiare con i clienti, il papà di Umberto che ha firmato la locandina della festa dei 100 anni e poi musica, tanta musica dal vivo da Lucio Battisti ad oggi. Fino ad arrivare alla maxi torta tagliata dalla famiglia Russo insieme a tutti i dipendenti del bar, prosecco per tutti i presenti e alla mezzanotte un giro di tombolata veloce, con in palio diversi premi e tra questi per chi ha fatto tombola, una sera nella suite del B&B con tanto di champagne e vasca idromaggio incluso. “Ci siamo divertiti molto – ha commentato Umberto Russo – da stamattina (ieri per chi legge, n.d.r) sono stati tantissimi i clienti che sono venuti qui, a farci gli auguri e poi in serata tantissimi hanno preso parte a questa nostra piccola festicciola, che guarda caso è coincisa anche con ben due feste di compleanno che i nostri clienti hanno voluto festeggiare, con i loro amici, qui insieme a noi. Insomma due feste nella festa, e come si dice in questi casi, più siamo e più ci divertiamo. Ed infatti ci siamo davvero divertiti. Grazie a tutti i nostri clienti, grazie per esserci stati, grazie per i messaggi d’affetto e per continuare a preferire il nostro storico locale”.

