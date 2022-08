In tanti in piazza Della Libertà per il taglio del nastro dei campionati di vela

di Monica De Santis

Si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in piazza Della Libertà, la cerimonia d’apertura dei campionati nazionali giovanili in singolo e della Coppa Primavela, il più importante evento del calendario velico nazionale. Alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del consigliere regionale Franco Picarone e dell’assessore al Turismo Alessandro Ferrara, si è dato il benvenuto a tutti i giovani atleti che da oggi e fino al 4 settembre si sfideranno nelle diverse competizioni previste dai campionati, suddivisi in cinque classi che si incroceranno dinanzi la spiaggia di Santa Teresa e il Porto Turistico Masuccio Salernitano. Dai giovanissimi nella Coppa Primavela giunta alla 37° edizione, fino alla Coppa Cadetti e a quella del Presidente FIV: 5 classi veliche, 7 campi di regata, 22 titoli da assegnare e 1000 giovani velisti provenienti da tutta Italia per una festa all’insegna dei valori fondanti dello sport e del rispetto del mare. Grande la soddisfazione del sindaco Napoli, che a nome dell’intera città ha dato il benvenuto agli atleti e alle loro famiglie che in questi giorni potranno, nei momenti liberi, cogliere anche l’occassione per visitare la nostra città ed i suoi monumenti. Si ricorda inoltre che per consentire lo svolgimento della manifestazione, fino al 5 settembre sarà interdetto l’accesso al solarium e alla spiaggia di Santa Teresa.

