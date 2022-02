In ricordo di Nicola Esposito

di Claudio Tortora

Posso garantire che in un cognome comune come Esposito, si nascondeva un uomo di grandi capacità e talento .Nicola Esposito purtroppo non c’è più e credo che siamo in molti a ricordarlo ,per le sue capacità di direttore di azienda del turismo e spettacolo di Salerno e Presidente di quella di Amalfi. Ha assunto a quell’epoca iniziative di grande rilievo perché era sempre pieno di risorse.Una persona molto vicina al mondo dello spettacolo che spesso sollecitava gli artisti ,con iniziative all’estero e sul territorio ma soprattutto in città. Sarebbe bello avere un NICOLA ESPOSITO oggi presente, con quelle funzioni.Sarebbe certamente un riferimento . Poi Presidente della allora Cassa Rurale ed Artigiana .Anche qui vicino agli imprenditori piccoli e grandi ed ai piccoli e grandi risparmiatori. Sempre attento e pronto ad elargire consigli e ad intervenire a favore dei clienti .La sua presenza garantiva la banca ed i clienti.Ciò detto parliamo della sua umanità ,del senso dell’amicizia che trapelava continuamente nei suoi rapporti. Nicola era un amico su cui potevi contare .Mal sopportava chi confondeva i ruoli approfittando magari del suo buon carattere per cercare di sfruttare a suo vantaggio tutte le situazioni che si creavano Insomma era una persona bella da frequentare ,che ti dava soddisfazione ed anche attenzione massima per quello che valevi.Sapere che non c’è più ,crea un vuoto in me e credo in tutti quelli che l’hanno conosciuto e frequentato.Muore una persona che ha scritto un pezzo di storia di questa città e del territorio,ha seminato tanto . Un tifoso accesissimo della Salernitana inoltre . Che dire ? Avremmo bisogno di uomini come lui oggi più che mai. Speriamo che dal luogo dove sta ,ci possa ancora illuminare ed indicare dei percorsi ,come faceva quando era fra noi. Ciao Nicola ti porterò sempre dentro i miei pensieri !

Claudio

