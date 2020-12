In Regione Campania approvata la riduzione dell’addizionale Irpef

di Erika Noschese

Ridurre del 50% l’addizionale Irpef per i residenti delle aree interne della Campania. È la proposta, approvata all’unanimità in consiglio regionale, dal consigliere Livio Petitto, esponente di Davvero Ecologia e Diritti. “Ogni sforzo, ogni singolo sforzo lo dedicherò al mio territorio, soprattutto in questo delicato momento e per questo, ora, ho il piacere di comunicarvi che ho presentato una proposta per ridurre del 50% l’addizionale Irpef ai residenti delle aree interne della Campania, in particolare delle aree interne individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

