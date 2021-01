In prima fila con…il tenore del futuro

Questa sera, alle ore 19, il contenitore in streaming di Le Cronache presenta Daniele Lettieri il quale sarà in duo, in parole e musica, con il pianista Carmine Rosolia

Di Olga Chieffi

Timbro morbido e dolce che, unito alla purezza del fraseggio e allo slancio appassionato che gli permette di spaziare dall’aria del Settecento, al repertorio sacro, dalla romanza alla grande letteratura lirica, una delle gemme più rilucenti della scuola di canto del nostro conservatorio, il quale sta muovendo i primi passi di una, immaginiamo e auguriamo, rilucente carriera. Ecco lo schizzo del giovane tenore Daniele Lettieri, un vanto di Sala Consilina, sua città natale, che sarà ospite del contenitore streaming del quotidiano Le Cronache, sia sulla pagina FB, sia sul canale You Tube https://youtube.com/channel/UCJaOrPcGFKLxjQWMMDaiM4g del giornale, con il suo pianista Carmine Rosolia, un duo nato tra le mura del nostro conservatorio. Dagli interventi musicali, che punteggeranno l’incontro di parole e musica, tra i due musicisti e i redattori di Le Cronache, con alla testa il direttore Tommaso D’Angelo, ci renderemo conto che il nostro Daniele tiene moltissimo ai dettami del suo idolo musicale Josè Carreras, che invita i giovani a «non maltrattare la voce e a cantare col cuore. La perfezione non conferisce il magnetismo, perché se ci si concentra sulla tecnica il canto perde di poesia. E senza le emozioni non esiste l’opera». Donizetti, Durante, Paolo Tosti e il Giordanello le proposte di Daniele e Carmine, ma non mancheranno sorprese per quanti vorranno seguirci e interagire con i musicisti.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia