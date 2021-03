In piazza anche gli studenti universitari: “Rivendichiamo il diritto allo studio”

di Monica De Santis

Riccardo Tastardi è un giovane studente della facoltà di Scienze Politiche ed è anche un appartenente al Fronte della Gioventù Comunista. Ieri mattina era in piazza per “rinvedicare un qualcosa di necessario. Ad oggi si sono fatte misure farlocche per la sicurezza nelle scuole e nulla per garantire il diritto allo studio. E noi tutti i giorni paghiamo le conseguenze di anni di cattiva gestione del sistema scolastico, sia all’interno delle scuole che delle università. Noi vogliamo rivendicare il diritto allo studio e il ritorno in presenza. Ma chiediamo anche un piano importante di investimenti per le strutture scolastiche ed universitarie e per il trasporto pubblico e per tutti i servizi di cui noi studenti abbiamo bisogno”.

Per vedere la video intervista cliccare sul link: https://youtu.be/JbZeeCz2Lmg

