In fiamme appartamento a Torrione

Ancora una volta è stato solo grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che i danni si sono potuti limitare e, per fortuna, solo alle cose. L’incendio che ha interessato questo appartamento in via Granozio, nel quartiere di Torrione a Salerno, è stato immediatamente spento e a parte la paura, che non è stata poca, per chi abita in questa casa, quanto accaduto sarà solo una butta storia da raccontare e dimenticare al più presto. L’innesco, avvenuto per cause in corso d’accertamento, è stato all’esterno del balcone. Le fiamme si sono propagate poi all’intelaiatura della finestra e alle tende. Un fumo denso ha invaso tutta la casa ma per fortuna tutto è rimasto limitato ad una sola stanza anche perché, quando è scattato l’allarme poco prima delle 9 di mattina, in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dalla centrale di Salerno, coordinati dal capo squadra Alfredo Galdi, con l’ausilio di un’autoscala che avrebbe permesso l’ingresso dal balcone ed il soccorso immediato alle persone se necessario. Alla fine come detto per fortuna nessun ferito e dopo aver spento le fiamme si è proceduto alla messa in sicurezza dell’appartamento a cui segue la verifica statica. Sul posto anche un’ambulanza ed una pattuglia della polizia municipale, è stato infatti necessario chiudere la strada per poter consentire tutte le operazioni da mettere in campo in situazione del genere.

