In coma dopo intervento chirurgico, Julia non ce l’ha fatta

Dolore a Cava de’ Tirreni per la scomparsa della giovane Julia. La giovane era da più di un mese in coma a seguito di un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello. Le sue condizioni apparvero da subito gravi ai medici. Nella serata di sabato, la Parrocchia Santa Lucia di Cava de’ Tirreni ha dato la triste notizia sulla sua pagina Facebook: «Questa sera Julia è tornata alla casa del Padre. Ci stingiamo alla famiglia assicurandogli la nostra preghiera e presenza. Il Signore l’accolga in Paradiso». Al dolore della famiglia si aggiunge anche quello degli abitanti di Cava de’ Tirreni che, in queste settimane, avevano pregato per lei.

