“In campo per portare un po’ di competenza, Napoli? Mai stato sindaco”

di Erika Noschese

“Sono in campo per portare un po’ di competenza al Comune di Salerno”. Non ha dubbi Roberto Enrico Radetich, ex assessore alle Finanze del Comune di Salerno, candidato al consiglio comunale con Area Progressista, la civica a sostegno del candidato sindaco Michele Ragosta. Candidato al consiglio comunale con Area Progressista perché ha scelto di scendere nuovamente in campo? “Sono il capolista di Area Progressista, a sostegno del candidato sindaco Michele Ragosta. Scendo in campo per portare un po’ di competenza al Comune di Salerno, considerando il livello abbastanza mediocre dell’attuale amministrazione comunale del feudo De Luca”.

