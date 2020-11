“In Campania l’unico rosso è l’Aglianico”

di Monica De Santis

“Apprendo con viva emozione la decisione del Governo sulle zone Covid. Noi siamo com’è noto, da sempre, per la linea del rigore e della prudenza. Dunque esprimo la mia piena condivisione, purtroppo solo virtuale, visto che l’unica zona rossa realmente esistente da noi è la zona dell’aglianico. Tutto il resto è propaganda”. De Luca non ci sta ed ironizza sulle ultime decisioni prese dal presidente del consiglio Conte e dal ministro Speranza. Decisioni chehanno visto rinnovare le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Campania e Toscana (che restano in area rossa) e a Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia (che restano in area arancione).

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia