In Campania emergenza vaccini: mancano dosi Pfizer, scorte ridotte di AstraZeneca

Emergenza vaccini in Campania. La campagna di somministrazione rischia di subire un brusco stop a causa non solo della mancanza di dosi di Pfizer che hanno già comportato, ad esempio, lo stop negli Hub a Capodichino e alla Mostra d’Oltremare a Napoli. Anche le scorte di AstraZeneca scarseggiano e sono utilizzate soprattutto per i richiami a scadenza di 10 settimane per la seconda inoculazione riservata ad insegnanti, forze dell’Ordine, personale delle scuole e delle Università.

