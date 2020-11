In Campania contagi in aumento, si rischia di diventare zona rossa

Da zona gialla a rossa. I numeri dei nuovi contagi in Campania potrebbero aprire presto nuovi scenari tanto che la regione guidata dal governatore De Luca rischia un lockdown. Il report dell’Istituto Superiore di Sanità è in arrivo nelle prossime ore, con il termometro dei dati che potrebbe allargare la stretta anticontagio nel Paese. E il governatore Toti si sfila dalla possibile lista dei peggiori, annunciando: “secondo i dati restiamo zona gialla”. A puntare il dito sono invece alcuni sindaci: per quello di Napoli, Luigi De Magistris, “proclamare la Campania zona rossa è una decisione purtroppo inevitabile, anzi è una decisione tardiva”.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia