In 4100 da oggi chiamati a rinnovare il Consiglio forense

di Pina Ferro

In 4100 da questa mattina saranno chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio dell’ordine degli avvocati dSalerno. Nei giorni scorsi la commissione elettorale ha approvato 68 candidature (dieci quelle ritirate). I seggi si apriranno questa mattina alle 9,30 presso l’aula Parrilli del vecchio Tribunale di Salerno dove saranno allestiti tre seggi. Le operazioni di voto andranno avanti per tre giorni, i seggi saranno chiusi il 18luglio alle ore 16,30. Ogni elettore potrà esprimere 14 preferenze. A chiusura seggi avranno inizio le operazioni di scrutinio delle schede a cui farà seguito la proclamazione dei 21 eletti che andranno a formare il nuovo consiglio dell’Ordine Forense. Il presidente, invece, sarà designato nel primo consiglio. In tale occasione saranno attribuite le varie cariche compresa quella di presidente. Quattro i candidati che ambiscono al posto che fino a ieri è stato di Amerigo Montera: Silverio Sica, Carmen, Piscitelli, Oreste Oreste Agosto e Lucia Ragone. A sostegno di Silverio Sica, i candidati al consiglio: Federico Acocella, Peppe Vitolo, Stefania Vecchio, Angela Ferrara, Giovanni Allegro, Cecchino Cacciatore, Francesco Ceschini, Brunella de Maio, Angelo Dente, Egidio Felice, Lia Fortunato, Renato Galdieri, Paola Ianni, Valerio Iorio, Saverio Maria Accarino, Nicola Landi, Fabio Moliterno, Luigi Palmieri, Alberto Toriello, Ersilia Trotta. La Lista 4punto zero di Carmen Piscitelli candida: Diamante D’auria del Medico, Domenico de Nicolellis, Biancamaria Nanni Grieco, Emanuela Rossomando, Alfonso Viscardi, Luigi Cacciatore, Maura de Angelis, Clementina Diana Tozzi, Arnaldo Franco, Stanislao Giammarino,Viviana Caponigro, Luciano Pepe, Ilaria Di Domenico. La Lista il Faro di Lucia Ragone candida: Pietro Vangeli, Elia Carinci, Carmine Tulipano, Giuseppina (Pina) Oliva, Vincenzo Francesco Volpe, Dolores Occhinegro, Emilia Vitale, Massimo Gargano, Luigi Muzzillo, Giuseppe Bojano, Paola Mazzei e Valentina dell’Acqua. Con Oreste Agosto al consiglio ci sono: Giovanni Del Vecchio, Lucio Pao- lillo, Antonio Nicastro, Pasquale Gallucci, Vincenzo Rispoli, Salvatore Festa, Carmine Parrocchia, Marina Tosini, Rosita Orlando, Lucia Moscariello, Elisa Apicella, Carla De Gennaro, Claudio Vestuti.

