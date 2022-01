In 400 tra studenti e genitori vaccinati al Liceo Severi

di Monica De Santis

Prima giornata ieri mattina, nell’aula magna del Liceo Scientifico Severi, della due giorni di vaccinazione dedicata agli studenti e ai genitori. 400 in tutto le somministrazioni effettuate in questa prima giornata e nella giornata di oggi. Un’iniziativa resa possibile dall’interessamento della vice sindaco Paky Memoli su richiesta della preside dell’istituto Barbara Figliolia. “La priorità nella nostra azienda è quella di dare sicurezza generale – ha detto la Memoli, in un momento di pausa dalla somministrazione. Per cui il nostro direttore generale ci ha autorizzato a venire oggi a vaccinare gli studenti del liceo Severi, su invito della preside. E’ stato un grande traguardo soprattutto perchè abbiamo vaccinato ragazzi e loro genitori in prima dose. Quindi ritengo che questa sia una cosa bellissima. Abbiamo spiegato che i vaccini sono sicuri che dobbiamo cercare di raggiungere tutti l’immunità. Loro hanno risposto benissimo. C’è stata una grande partecipazione anche da parte degli altri studenti che hanno capito comunque che la pandemia ha cambiato un po’ la vita di tutti e facendo il vaccino poi possiamo tornare alla normalità” ha concluso la vice sindaco. Un’iniziativa che si spera posssa essere replicata anche in tutti gli altri istituti scolastici della città. Proprio come auspicato nei giorni scorsi da altri dirigenti scolastici, che rivolgendo un appello proprio a Paky Memoli, chiedevano quali fossero le modalità per far trasformare le loro scuole in Hub per uno o due giorni. Per tanto gli altri dirigenti scolastici, che ogni giorno si ritrovano a fare i conti tra positivi e non, classi in dad e non, sperano davvero di poter ricevere risposte velocemente, perchè il virus non si è fermato e al contrario sta contagiando sempre più i giovanissimi. Su una popolazione scolastica di 1500 studenti al Severi, ad esempio sono ben 10 le classi che attualmente si trovano in Dad. Stessa sorte per molte altre scuole che hanno dalle 2/3 fino alle 10 classi in Dad. “Noi speriamo che il Ministero ci dia delle indicazioni più precise e che snellisca il protocollo – spiega la preside Figliolia. Attualmente non stiamo facendo più scuola, siamo diventati una succursale dell’Asl passiamo le giornate a rispondere alle mail dei genitori e molto spesso non riusciamo neanche a rispondere a tutti. Ecco perchè ho voluto con forza questo Hub vaccinale a scuola. Perchè in questo siamo riusciti a far vaccinare anche qualche studente e qualche genitore ancora indeciso. Ora dobbiamo aprire anche alle altre scuole così anche da snellire le code davanti agli altri Hub cittadini”.

