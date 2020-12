Impianto di compostaggio, approvato il progetto di fattibilità tecnica

di Pina Ferro

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di compostaggio anaerobico. È polemica a Pontecagnano Faiano dopo che l’amministrazione comunale, lo scorso 3 dicembre, ha approvato il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di compostaggio che sorgerà in località Sant’Antonio. A insorgere i membri di Sinistra Italiana e del meet up amici di Beppe Grillo che accusano il Comune di aver messo ormai fine “alla farsa della scelta di dove collocarlo visto che la prima, e secondo noi unica, ipotesi era proprio quell’area. “Nonostante le manifestazioni dell’anno scorso, la finta scelta condivisa da parte dell’amministrazione e le contestazioni al sindaco, si è deciso in giunta di approvare tale progetto in barba a qualsiasi sensibilità verso i cittadini

