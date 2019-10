Impianti del ristorante allacciati su impianto elettrico abusivo

di Pina Ferro

Alimentatva gran parte degli impianti della sua attività commerciale utilizzando un allaccio abusivo sulla rete Enel. Nei guai è finito G.G, 49anni, titolare del ristorante “Street Food Praca DoSol” di via Leucosia per quale sono scattate le manette da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno agli ordini del maggiore Adriano Fabio Castellari. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una segnalazione effettuata dai dipendenti Enel. Giunti presso il ristorante in questione, i carabinieri hanno accertato, a carico del titolare, la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava da tempo la maggior parte degli apparati del locale. L’allaccio abusivo alla rete Enel era stato realizzato all’interno di un bagno, poi occultato con controsoffittatura e cemento. Da un accertamento tecnico è emerso inoltre il grave pericolo costituito dall’allaccio abusivo rudimentale, che avrebbe consentito da una prima stima un furto aggravato di energia elettrica per 17.000 euro circa nei soli ultimi 5 anni. Terminati gli accertamenti, G.C. è stato arrestato e tradotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che è stato celebrato ieri mattina e durante il quale il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso l’uomo in libertà. I militari hanno notato poi precarie condizioni igieniche, tali da richiedere l’intervento di personale del Nas. A seguito di sopralluogo di questi ultimi è stata irrogata la chiusura amministrativa dell’esercizio per carenze igienico sanitarie strutturali e sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 20 kg di alimenti per carenza di tracciabilità della filiera alimentare, con relativa sanzione di 1500 euro. Solo la scorsa settimana nei guai era finito il titolare della pizzeria Ausonia per lo stesso reato.

