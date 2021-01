Impedire la realizzazione del sito di compostaggio in località Soccorso

di Carmine Pecoraro

Sito di compostaggio a Soccorso di Fisciano, in campo avvocati e sindaci di Mercato San Severino e Montoro, che da anni si battono contro la realizzazione dell’impianto. Prevista per i prossimi giorni nella sala del Gonfalone del Comune di Mercato San Severino, un incontro alla presenza dei legali che stanno seguendo la vicenda e dei sindaci Antonio Somma e Girolamo Giaquinto. In quella sede, alla presenza anche degli ambientalisti locali, sarà ribadita la volontà di impedire la realizzazione del progetto. Sulla vicenda interviene anche Angelo Coda del direttivo dell’associazione “Ambiente e Futuro”.

