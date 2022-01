Imma Rimedio, da 20 anni è la pizzaiola del ristorante “Il Duca”

di Monica De Santis

Si chiama Imma Rimedio, 43 anni compiuti giovedì scorso, professione pizzaiola. Ebbene si, Imma è da oltre 20 anni una stimata e bravissima pizzaiola. Dipendente del ristorante pizzeria “Il Duca” di Emilio Manzi, in via Giovanni Da Procida, nel cuore del centro storico di Salerno, Imma ogni giorno con professionalità, passione e tanto amore, prepara pizze per i clienti, che oramai si sono abituati a vederla al banco da lavoro e vicino a quel forno a legna, dove di solito si trovano sempre pizzaioli uomini. Una passione la sua coltivata sin da piccola racconta Imma… “ A casa provavo sempre a fare le pizze. Le mangiavano perchè non venivano poi tanto male”. Poi crescendo la passione è cresciuta e alla fine, consapevole che quel lavoro era fatto solo da uomini ha voluto tentare. Sapeva che non sarebbe stato facile per lei riuscire a conquistare terreno, ma alla fine la sua serietà e la sua bravura l’hanno premiata ed ora da 20 anni lavora proprio al Duca, dove come abbiamo detto prepara le sue pizze… “Questo lavoro è la mia passione, volevo farlo e ci sono riuscita. Non ho avuto grandi difficoltà ad imparare a fare le pizze, a capire i tempi di cottura, come si prepara l’impasto ed anche le farciture. Quando una cosa la si fa con passione, la si impara subito e ti viene anche facile da fare”. Una passione quella di Imma che riguarda solo ed esclusivamente la pizza… “Non amo la cucina. Non sono una cuoca, mi interessa solo la pizza ed i ripieni, quelli che noi chiamiamo calzoni, per il resto lo faccio fare agli chef”. La specialità di Imma, per chi non ha ancora avuto la fortuna di provarla… “E’ la pizza col cornicione ripieno di ricotta e salame. Mi piace sia farla e anche a volte mangiarla. Sono molto contenta quando un cliente la ordina. E’ quella che preparo più volentieri”. E se le si chiede cosa le dicono i clienti vedendola al banco di lavoro al posto di un uomo, lei risponde… “All’inizio rimanevano colpiti. Qualcuno mi chiedeva come mai avessi scelto di fare la pizzaiola, qualcuno mi guardava incuriosito. Ora le persone, i clienti abituali, mi conoscono e quindi non sono più una novità. Quando invece viene un cliente nuovo capita che resti stupito dal vedermi preparare le pizze. Ma sono davvero pochi, anche perchè fortunatamente non sono più la sola donna pizzaiola”. Imma Rimedio, infatti conferma un trend che è in crescita, ovvero quello delle donne che scelgono di diventare pizzaiole… “Mi piace pensare di aver aperto una strada, almeno qui a Salerno, credo di essere stata la prima. Sono felice quando mi dicono che ci sono anche altre donne pizzaiole, questo vuol dire che avevo ragione io, questo non è un lavoro solo per gli uomini”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia