“Il virus è entrato in casa nostra nonostante il rispetto di tutte le regole”

di Monica De Santis

Salvatore Minopoli è un giovane e promettente tenore. Alla fine del mese di marzo 2020 la sua vita e quella della sua famiglia improvvisamente cambiò. Un cambiamento dovuto al Covid – 19 che è entrato nelle loro vite stravolgendole per diverse settimane…. “La prima a contrarre il Covid è stata mia nonna, la quale non essendo autosufficiente era seguita sempre da mio padre. Ed è così che si è infettato mio padre che a sua volta ha contagiato me e mia madre. E’ stato un periodo difficile, non ci aspettavamo quello che ci è successo. Rispettavamo tutte le regole, stavamo attenti, proprio per via di mia nonna, ma nonostante tutto questo alla fine il virus ci ha colpito. Mia nonna era in dialisi è andava e veniva dagli ospedali ed è lì che ha contratto il virus passandolo poi a tutti noi.

