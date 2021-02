Il violino di Annastella Gibboni al Civera online

di Olga Chieffi

Casa Wieniawski era intrisa di musica per pianoforte, in particolare della musica di Chopin, ma Henryk scelse di non diventare un pianista come sua madre. Potrebbe dire lo stesso anche Annastella Gibboni, che ha la madre Gerardina Letteriello pianista, ma il padre Daniele violinista, come la gemella Donatella e il fratello Giuseppe. Annas t e l l a docente, attua lment e presso il conservatorio di Latina, ha partecipato al concorso musicale “Civera online 2021” con un video delle “Variations on an original Theme” op.15 di Henryk Wieniawski, registrato a MantovaMusica 2020, quale partecipazione al Concerto degli Allievi della Scuola Italiana d’Archi del magistero di Franco Mezzena.

