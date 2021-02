Il vino e i freschi bio Profagri arrivano a casa con un semplice ordine

di Monica De Santis

Promuovere il lavoro fatto a scuola. E’ questo lo spirito con il quale il “Profagri” l’istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo S v i – l u p p o Rurale di Sal e r n o h a d a t o vita ad un’iniz i a t i v a che ha preso il via ieri e che andrà avanti per le prossime due settimane con la quale si vuol portare nelle case dei salernitani ciò che gli studenti producono all’interno della scuola durante le ore di lezione. Una vendita straordinaria dei prodotti della scuola con una campagna evento denominata “Il vino e i freschi bio Profagri a casa tua”. A centinaia di famiglie salernitane, affezionate clienti della scuola, sarà riservata la possibilità di ricevere a domicilio prodotti di stagione, i freschi e ovviamente il vino, a prezzi molto c o n v e – n i e n t i .

