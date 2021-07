Il vice presidente della Camera dei Deputati De Luca ha parlato con il presidente Prete

Si è svolto ieri a Montecitorio un incontro cordiale e positivo tra il neo presidente di Unioncamere, Andrea Prete, accompagnato dal segretario generale,Giuseppe Tripoli, e la presidente e il vice presidente del Gruppo del Partito democratico, Debora Serracchiani e Piero De Luca. L’occasione, oltre che per gli auguri di buon lavoro del Pd, è stata utile per un proficuo scambio di opinioni sulle priorità del mondo delle imprese in questa delicata fase economica e sociale del Paese. “Siamo ancora alle prese con gli effetti negativi della pandemia ma, allo stesso tempo, si registrano importanti segnali positivi – viene spiegato – daiprincipali indicatori economici, che potranno essere consolidati anche grazie all’utilizzo efficace delle risorse europee del Next Generation EU. Il sistema camerale può fornire un supporto utile all’esecuzione di numerosi investimenti del Pnrr. Da qui – si sottolinea – l’esigenza di un confronto e di una collaborazione costante delle istituzioni politiche del Paese e il mondo dell’associazionismo, in questo caso rappresentato dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

