di Monica De Santis

Gli studenti del Liceo“De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni, dialogano con le istituzioni dello Stato Italiano. L’incontro in programma per questa mattina alle ore 10, voluto fortemente dalla dirigente scolastica Maria Alfano, vedrà infatti, la partecipazione, in modalità online del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, la Senatrice Barbara Floridia, sposata, laureata in Lettere Moderne con il voto di 110 e lode. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondaria presso l’università degli Studi di Messina .Docente di lettere per la Scuola secondaria di II grado in Sicilia, membro della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali, sostituita poi da Giuseppe PISANI), membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Non sfugge l’importanza di questo appuntamento durante il quale gli studenti, in un anno particolarmente condizionato dalle vicende pandemiche, potranno confrontarsi, dalla sede scolastica e da casa, con un’alta rappresentante nazionale delle Istituzioni Scolastiche e, attraverso lei, far giungere la loro voce al Sig. Ministro Patrizio Bianchi. Cosa questa che entra in quella sfera di democrazia diretta e partecipata alla quale i nostri studenti dovranno guardare nell’ambito della loro formazione per la società futura. Con il coordinamento dei docenti Gianfranca Baldi, Gabriella Benincasa, Rita Bisogno, Rosanna Di Giaimo e Samuel Tual, si parlerà di scuola, di ambiente e dell’Agenda ONU 2030. La scuola, con le sue trasformazioni determinate dall’emergenza, la didattica a distanza, le nuove metodologie didattiche. Ma anche l’ambizioso progetto ONU «Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano con la sconfitta della povertà, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i Paesi del mondo. “Ritengo particolarmente significativo per gli studenti e per la nostra città, che li vedrà protagonisti del futuro, un incontro di così pregnante interesse sociale e culturale, soprattutto al termine di un periodo scolastico irto di difficoltà” dichiara la Dirigente scolastica Maria Alfano. “Sono temi sui quali, nei prossimi anni, giocoforza, dovremo tutti soffermarci a riflettere con serietà se si vuole trarre conclusioni positive dal momento critico attraversato e che, forse, stiamo superando. Credo che – conclude la dirigente – sarà un guardare avanti insieme: istituzioni scolastiche, politiche, amministrative, sociali. Un messaggio di fiducia ai nostri giovani”. Interloquirà con la Senatrice Floridia la dott.ssa Luisa Franzese, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regione Campania. Rivolgeranno un saluto il Sindaco di Cava de’ Tirreni, dott. Vincenzo Servalli, l’assessore all’Istruzione del comune metelliano, avv. Lorena Iuliano, l’ing. Giuseppe Benevento, Responsabile Centro Interuniversitario Previsione e Prevenzione Grandi Rischi di Salerno. Sono invitate a partecipare la dott.ssa Monica Matano Dirigente Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno e la dott.ssa Annabella Attanasio Ufficio V – USR Campania. Diretta su StreamYard e sul sito istituzionale www.defilippisgaldi.edu.it

