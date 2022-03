Il viaggio delle idee delle scuole superiori di Cava de’ Tirreni

Al via in questo fine settimana, dopo due anni di interruzione causa Covid, la quarta edizione de Il Viaggio delle Idee. L’iniziativa culturale organizzata da Ulisse on line, con il partenariato degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado “De Filippis – Galdi”, “Della Corte –Vanvitelli”, “Filangieri” e Liceo Scientifico “Genoino” di Cava de’ Tirreni, si sviluppa dalla metà di questo mese di marzo alla fine del successivo mese di aprile. Sono sei anche in questa edizione gli incontri di confronto e riflessione su temi di politica, attualità, economia, cultura e società. Il primo appuntamento della quarta edizione de IlViaggio delle Idee si terrà il prossimo sabato 26 ottobre, alle ore 10,30, nell’Auditorium dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli”, di Cava de’ Tirreni, e vedrà come protagonista il magistrato Giovanni Pipola, Giudice dell’Ufficio Gip/Gup presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Tema dell’incontro con i giovani studenti degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado sarà La legge è uguale per tutti: un principio, un obiettivo, una realtà? A colloquiare con il dottor Pipola sarà l’avvocato metelliano Marco Senatore, vicepresidente della Camera Penale di Nocera Inferiore, che guiderà un pool di giornalisti in erba formato dagli studenti degli istituti metelliani partner della manifestazione. L’incontro coordinato da Pasquale Petrillo, direttore responsabile di Ulisse on line, sarà preceduto dal saluto della prof.ssa Franca Masi, dirigente scolastica dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli” e dell’IIS “Filangieri”. L’incontro, in ossequio alle norme anti-Covid, è riservato agli studenti degli istituti superiori metelliani, ma potrà essere seguito sia attraverso la Web Radio/TV “Irradio” dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli”, scaricando l’apposita app o collegandosi al sito dell’Istituto, sia con la diretta Facebook sulla pagina di Ulisse on line.

