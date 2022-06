“Il Tribunale e la giustizia non hanno colore politico”

“Il Tribunale di Nocera Inferiore non può essere considerato di serie B, serve una svolta altrimenti anche l’addio del presidente Antonio Sergio Robustella sarà inutile. E che si sappia, la giustizia non ha colore politico”. E’ quanto affermato, nel suo appello, dal presidente di Libera Associazione Forense, Luigi Montella, la cui delegazione ieri mattina è stata ricevuta dal presidente dimissionario al quale è stata espressa solidarietà e gratitudine per quanto fatto. “Ci lascia un autentico galantuomo, che ha profuso impegno e passione nell’esercizio delle sue funzioni, e desta sgomento la circostanza che solo con l’estremo gesto delle sue dimissioni si sia elevata la soglia di attenzione sulle sorti del nostro Tribunale”, aggiunge Montella. Poi la riflessione: “Il tribunale di Nocera Inferiore non può essere considerato un Tribunale di serie “B”. Il nostro Palazzo di Giustizia costituisce un presidio di legalità e di democrazia irrinunciabile su cui deve concentrarsi un’attenzione “speciale” da parte del Governo. Il che richiede l’impegno solerte, tangibile e concreto di tutte le forze politiche del nostro territorio – nessuna esclusa – perché, è bene rammentarlo, la giustizia non è di destra, né di sinistra, né di centro: la giustizia è dei cittadini che chiedono la tutela dei propri diritti in tempi relativamente brevi. Dunque occorre una rivisitazione in aumento – almeno del 30% – della pianta organica del nostro Tribunale, sia in termini di personale amministrativo che giudiziario. Altrimenti tutto sarà stato inutile, anche le dimissioni del Presidente Robustella”, conclude il responsabile della Libera Associazione Forense

