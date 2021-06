Il teatro della Caputo sbarca in vigna

di Monica De Santis

Il teatro sbarca in vigna. Sembra strano a dirsi, ma è proprio così. Da un’idea del Piccolo Teatro del Giullare e delle Vigne di Raitonasce infatti la mini rassegna teatral-enologica denominata “Teatro in vigna”. Mini rassegna perchè gli spettacoli saranno solo quattro e tutti previsti nel mese di luglio. L’ideazione e la realizzazione della mini rassegna sono a cura di Virna Prescenzo, Brunella Caputo, Patrizia Malanga, e Alfonso Vincenzo Mauro. Tutti coloro che prenoteranno (perchè la prenotazione è obbligatoria) telefonando ai numeri alerno: 334 768 6331 Vietri sul Mare (solo WhatsApp): 347 907 4117, dunque potranno assistere presso ‘azienda vitivinicola Le Vigne di Raito, via S. Vito 9, Raito di Vietri sul Mare alle ore 18:30, visita guidata in vigna; e a seguire alle ore 19:30, allo spettacolo. Ed ancora al termine di questo degustazione vino biologico dell’azienda. Il primo appuntamento in programma è per giovedì primo luglio con la Compagnia del Giullare / Tam Tam, che presentano “In nome della madre” di Erri De Luca, regia di Brunella Caputo. Voci narranti: Brunella Caputo, Davide Curzio, Concita De Luca. Musica originale dal vivo di Max Maffia Secondo appuntamento in programma previsto per giovedì 8 luglio, sempre con la Compagnia del Giullare / Tam Tam che presenta “L’Abbazia Del Mistero” da Il nome della rosa di Umberto Eco, regia di Brunella Caputo. Voce narrante : Brunella Caputo Sax: Stefano Giuliano Terzo appuntamento in programma per giovedì 22 luglio, Compagnia del Giullare / Tam Tam, con “Voci dall’inferno” Concerto Dantesco per voci narranti, regia di Brunella Caputo. Voci narranti: Brunella Caputo, Davide Curzio, Caterina Micoloni. Musica originale dal vivo di Max Maffia Ultimo appuntamento della mini rassegna in programma per giovedì 29 luglio con “Tre volte per amore” di Maurizio de Giovanni, regia di Brunella Caputo. Con Brunella Caputo, Teresa Di Florio, Caterina Micoloni.

