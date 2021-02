Il Tar annulla l’ordinanza del sindaco di Scafati

Accogliendo l’istanza presentata da alcuni cittadini, il Tar di Salerno, con decreto, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza del sindaco di Scafati (Salerno) del 6 febbraio scorso che sospendeva le attività didattiche in presenza in tutte le scuole del territorio fino al prossimo 20 febbraio. Per i giudici amministrativi, “il provvedimento impugnato (con il quale viene disposta una sospensione generalizzata delle attivita’ didattiche in presenza su tutto il territorio comunale) non contiene alcun riferimento a dati sanitari specifici dell’Unita’ di Crisi regionale o della competente Asl circa un aggravamento dei contagi nelle scuole o circa il nesso eziologico tra l’attività didattica in presenza ed un incremento dei contagi in altri settori o ambiti relazionali”.

