Il Tango, l’abrazo, la vida

di Olga Chieffi

“Non c’è possibilità di errore nel tango, non è come la vita: è più semplice. Per questo il tango è così bello: commetti uno sbaglio ma non è irreparabile, seguiti a ballare”. Chi non ricorda Al Pacino nei panni del tenente colonnello cieco, Frank Slade, invitare una giovanissima Gabrielle Anwar, Dana, a danzare il tango in “Scent of a Woman”? Dana balla con Frank, sulle note di “Por una cabeza” di Carlos Gardel, ignorando la sua menomazione, si lascia andare senza sottomissione o subordinazione, si lascia portare, accetta la guida di un cieco che sa ballare il tango ed ha consapevolezza del proprio corpo e del proprio equilibrio; Dana si consegna alla passione del ballo che non conosce, ma che grazie alla sua sensibilità può seguire e apprezzare senza paura di sbagliare. Il tango, l’arte del comunicare, l’abbraccio sono stati i protagonisti assoluti del contenitore virtuale di spettacolo del sabato di questo quotidiano “Palcoscenico Le Cronache”, che ha avuto quali prestigiosi ospiti, i maestri Mila Grosa Vigdorova in rappresentanza di MilaTango, Natalia Cristofaro per la Cherosarina Tango, Pablo Nelson Piliu per la Corazon al Sur Tangoclub, Fabiano Autori dell’ AlmaTango, tutti in attesa di ritornare in palcoscenico ad abbracciarsi, unitamente a unitamente a Quirino Tedesco, Roberto De Prisco pianista dei 30 in Tango e al consigliere del comune di Salerno Sara Petrone, tutti tangueri innamorati dell’energia, della libertà di questa danza. In pandemia hanno sottolineato, è mancato proprio l’abbraccio…

