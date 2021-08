Il solito Zazzaroni: «Salernitana impresentabile per la serie A»

SALERNO – “Ci sono 3-4 squadre impresentabili in serie A: Venezia, Empoli, Salernitana e poi vedremo lo Spezia”. Lo ha dichiarato Ivan Zazzaroni (nella foto), direttore del Corriere dello Sport in onda su “Tutti convocati”, trasmissione sportiva di Radio 24. Il giornalista sportivo per l’ennesima volta non spende parole generose nei confronti della Salernitana. “La buona notizia è sentire la gente tornare a cantare”, ha detto Zazzaroni sul ritorno dei tifosi negli stadi.

