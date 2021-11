Il sogno sinfonico di Fabrizio De Andrè

di Olga Chieffi

Mercoledì alle ore 20, il teatro Verdi di Salerno ospiterà “Fabrizio De Andrè Sinfonico…Sogno n.1 e oltre…”, concerto-omaggio al grande cantautore. Il progetto concepito, scritto e diretto da Geoff Westley ospiterà quali solisti Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, sostenuti dall’ Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la partecipazione del Coro del Teatro dell’opera di Salerno, preparato per l’occasione da Felice Cavaliere. Il concerto, che verrà eseguito è stato ideato ed arrangiato da Geoff Westley – una nostra conoscenza già al Ravello Festival del 2020, quando presentò alcuni brani del suo album “Does What It Says On The Tin” -, che già nel 2011 aveva registrato, agli Abbey Road di Londra, affidandolo alla esecuzione della London Symphony Orchestra e dando vita all’album Sogno N.1. Faber si diceva, autocritico fino all’assillo, “compositore di un-pa un-pa, afflitto da balbuzie melodica”, non sapendo di essere il gran musicista che illustri sodali, da Piovani a De Gregori, da Pagani a Milesi, onoravano. “Ecco la prova – disse all’epoca Dori Ghezzi – che non era soltanto un poeta maiuscolo, se dalle sue musiche scaturisce un disco come questo”. Si parte con Preghiera in gennaio, era un uggioso gennaio del ’67 quando a Ricaldone d’Acqui si seguì la bara di Luigi Tenco, e Fabrizio quel brano l’aveva appena scritto. Oggi smaltito il dolore e illanguidito il ricordo il brano appare come svincolato dall’asprezza della cronaca, dunque nuovo: un inno solidale, il canto dei suicidi “che all’odio e all’ignoranza/ preferirono la morte” e che rialimenta la voce magica di De André, adagiata su un dolce intrico d’archi e fiati a sostituire l’organo onirico di Gian Piero Reverberi, cui quarantaquattro anni dopo Westley avvicenda, appunto, reverberi metafisici, controcanti soavi, impennate cocenti, un viaggiare oltre la storia nei retroterra dello spirito. Poi, “luce luce lontana/ che si accende e si spegne/ quale sarà la mano/ che illumina le stelle”: ed ecco il ritmo elastico di “Ho visto Nina volare”, non c’è batteria, provvedono violoncelli e contrabbassi a scandire la melodia ampia, scritta con Ivano Fossati coautore ispiratissimo. Appare perfino il passaggio da qui alle trasparenze impressioniste di “Hotel Supramonte”, con la voce che scava nel tumulto dell’anima e vi innesta il nerbo della ragione, in un caleidoscopio di colori e umori, di più, in una serrata dialettica di emozioni e lucidità. E’ come se Geoff Westley riarrangiandolo smascherasse l’emozione sottesa di un brano tra i più lancinanti di De André, quell’emozione che lui sopra tutto temeva, senza riuscire a nasconderla. Certamente questo Sogno n° 1 è un’opera all’apparenza discosta dallo stile, di Fabrizio, ma contiguo alla sua vocazione più profonda, sebbene segreta, pur cedendo a certi calligrafismi insistiti, forse impliciti alla forma sinfonica e, chissà, se evitabili. Ascolteremo il “Valzer per un amore”, “Anime salve”, e ancora “Laudate hominem”, il coro conclusivo di La buona novella, con echi stravinskiani tra la fermezza ribollente delle voci e degli ottoni, la declinazione umanistica fatta musica.

