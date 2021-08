Il sogno Simy sta per realizzarsi

di Marco De Martino

Il sogno Simy sta per diventare realtà. La Salernitana sta per mettersi a segno un colpo a sensazione che sta inseguendo ormai da tre lunghi mesi. Il bomber del Crotone, autore nella passata stagione in serie A di ben 20 marcature, ha detto sì da tempo all’offerta del club granata rifiutando anche proposte molto più succulente giunte fuori dall’estero. Non restava, allora, alle due società mettersi d’accordo; un’intesa raggiunta nella giornata di ieri sulla base di sei milioni di euro ed il cartellino di Milan Djuric. Un rilancio, da parte del club granata rispetto ai cinque milioni offerti 72 ore fa, che ha definitivamente convinto il club pitagorico a cedere Simy. Nelle prossime ore dovrebbe giungere la sospirata firma su un contratto triennale a cifre importanti. Ma quello di Simy non sarà l’unico colpo di mercato per il reparto offensivo. CAPRARI SI SBLOCCA Sembra infatti essersi sbloccata la vicenda Caprari. L’intesa per il prestito dell’attaccante era stata raggiunta da tempo con la Samp ma poi alcuni problemi di carattere economico e le manovre di disturbo di qualche club avevano rallentato la chiusura dell’affare. Ieri invece sono stati limati alcuni punti e la trattativa sembra finalmente essere decollata. Simy, Caprari ma non solo. La Salernitana nelle ultime ore avrebbe ripreso il corteggiamento a Cerri del Cagliari ed a Nzola dello Spezia, senza dimenticare le piste che portano sempre al genoano Favilli ed al giovane nigeriano del Chelsea Ugbo. Tante trattative ben avviate che non fanno altro che confermare la sempre più probabile partenza di Milan Djuric alla volta di Crotone nell’ambito dell’affare Simy. ARRIVA CHABOT Oltre a Caprari con la Sampdoria sta per essere perfezionata anche l’operazione Chabot. Il difensore franco-tedesco dovrebbe essere il sostituto dell’infortunato Veseli. Prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto la formula dell’’operazione. Semnpre in piedi il possibile tesseramento dello svincolato Martin Caceres. SABIRI E VIVIANI PER LA MEDIANA Anche in mezzo al campo arriverà almeno un altro elemento da caratteristiche differenti rispetto ai componenti del roster a disposizione di Castori. La Salernitana prenderà un profilo dal tasso tecnico elevato, che potrebbe uscire da una rosa di nomi che include gli svincolati dal Chievo Viviani e Garritano, l’ex Benevento Viola ed il fantasista dell’Ascoli Sabiri.

