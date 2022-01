Il sindaco Servalli non rinnova la tessera 2022 del Pd

Ha deciso di non rinnovare l’adesione al Partito Democratico per l’anno 2022 Vincenzo Servalli, 39 anni,componente della segreteria cittadina e provinciale del partito, sindaco di Cava de’ Tirreni, comune con il maggior numero di abitanti della provincia di Salerno. “Tale scelta, personale, sofferta, ma inevitabile, non avrà nessuna conseguenza sul mio ruolo di sindaco che continuerò a svolgere nell’interesse esclusivo della città”, spiega il primo cittadino che si dice “certo” che questa decisione “non avrà nessuna conseguenza nella compagine consiliare che sostiene l’Amministrazione comunale e che mi consentirà, eventualmente, un rapporto più libero e sereno con l’intero Consiglio comunale sui grandi temi che riguardano la difesa del diritto alla salute dei nostri concittadini e nel mettere in campo il percorso di risanamento finanziario dell’Ente”. Servalli precisa, poi, che “non cambiano, ne’ potranno mai cambiare, i miei convincimenti ideali che vedono nella possibilità di una coesistenza dei valori di libertà e solidarietà i loro capisaldi fondamentali, lontano da ogni forma di populismo, per una società più giusta e più libera. Per questi valori, in ogni luogo possibile, continuerò a battermi”.

