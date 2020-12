Il sindaco Napoli spacca il centro sinistra

di Erika Noschese

C’è ancora tanta confusione, troppa, intorno al centro sinistra. In vista delle prossime elezioni amministrative che riguarderanno la città capoluogo, infatti, l’unica certezza sembra essere, ormai, la riconferma del sindaco uscente Vincenzo Napoli. Una maggioranza, la sua, sempre più in bilico e l’accusa che giunge da più parti sembra essere sempre la stessa: la scarsa considerazione che il primo cittadino riserva ai suoi consiglieri. Ad essere più che mai confusi sembrano essere proprio i consiglieri che, solo pochi mesi fa, hanno aderito a Italia Viva. Anche in questo caso, infatti, non mancano le polemiche per l’atteggiamento che, anche in consiglio comunale, assume il primo cittadino.

