Il sindaco Napoli: La Salernitana giocherà in serie A

“La Salernitana ha conquistato sul campo la serie A. E giochera’ in serie A senza se e senza ma. E su questo punto non ci possono esser dubbi”. Lo ha detto il sindaco Vincenzo Napoli, in relazione alle vicende societarie che riguardano la societa’ granata. Entro il 25 giugno, come indicato dalla Figc, la Salernitana dovra’ risolvere il nodo della multiproprieta’: Claudio Lotito e Marco Mezzaroma potrebbero risolvere l’incompatibilita’ o attraverso un trust o con la cessione delle quote. Ma a tre giorni dalla scadenza, la situazione non e’ ancora stata chiarita. “Noi abbiamo sostenuto che questo gruppo dirigente, – ha detto ancora il sindaco Napoli – che e’ stato capace di riportare la Salernitana in A, deve essere in grado di dare una soluzione tecnica a questa contingenza. Io non mi addentro negli aspetti tecnici ma sono vigile ed attento per verificare che le cose procedano nella direzione da noi desiderata e la squadra resti in serie A”. Intanto il Comune ha pubblicato due manifestazioni d’interesse (una da 850mila euro e un’altra da 600mila euro) per i lavori di adeguamento dello stadio Arechi: entrambi gli interventi ‘in considerazione dell’estrema urgenza connessa con l’inizio del campionato di serie A previsto per il 22/08/2021′ dovranno essere realizzati entro sessanta giorni dalla data del verbale di consegna. Non a caso il Comune chiede la disponibilita’ a garantire lavori con continuita’ e, se necessario, anche in giorni festivi e/o con turni notturni. Le domande potranno essere presentate entro il primo luglio. “Io – ha commentato il sindaco di SALERNO – credo che ognuno debba svolgere il suo ruolo. Noi stiamo lavorando per far si che il campo sia pronto e adeguato alle normative per la serie A. La Regione Campania ha messo immediatamente a disposizione 2 milioni di euro prendendoli dal fondo delle Universiadi. Noi stiamo garantendo gli aspetti tecnici afferenti alla struttura sportiva ma guardiamo vigili a quanto sta facendo la societa’ per garantire che la squadra abbia pieno accesso alla serie A”

